В Ірані заявляють, що вже виплатили компенсації деяким сім'ям жертв рейсу МАУ

18:16 07 червень Київ, Україна

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що уряд країни вже виплатив компенсації деяким родичам загиблих пасажирів рейсу МАУ

Про це він повідомив за результатами переговорів з Україною з відповідного питання.

"До цього моменту деякі з родичів загиблих вже прибули і отримали компенсації", - говориться в його відеозаяві, опублікованій Посольством Ірану в Україні в Twitter.

"Суми компенсацій значно збільшилися в порівнянні з тими обсягами, які ми повинні були виплатити згідно з нашими міжнародними зобов'язаннями. Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного загиблого необхідно виплатити $150 тис. сім'ям загиблих - як іноземним, так і іранським громадянам - згідно з нормами щодо права спадкування", - пояснив Бахарванд.

Він також повідомив, що на переговорах в Києві обговорили основні аспекти, пов'язані з катастрофою, а також питання цивільної авіації, безпеки, військової, кримінальної та судової юрисдикції.



Бахарванд також розповів про судовий процес.

"До цього часу прокурор підготував обвинувальний акт, який був переданий до суду, щоб шановні судді розглянули цю справу. Зараз троє суддів вивчають цю справу. Якщо буде в цій справі виявлено недбалість, якщо буде доведена вина певних осіб, до них будуть застосовані відповідні правові заходи відповідно до закону", - запевнив він.

Дипломат нагадав, що Іран прийшов до висновку, що "цей трагічний інцидент стався в результаті людської помилки".



Бахарванд підкреслив, що "політизація спеціалізованих питань завдасть шкоди всім".



Нагадаємо, третій раунд переговорів України і Ірану відбувся 2-3 червня в Києві.



Іран запропонував виплатити українським сім'ям загиблих в катастрофі МАУ компенсації в розмірі 150 000 доларів за кожного загиблого, проте Україна відкинула цю пропозицію.