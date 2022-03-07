В Ірані заявляють, що вже виплатили компенсації деяким сім'ям жертв рейсу МАУ

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що уряд країни вже виплатив компенсації деяким родичам загиблих пасажирів рейсу МАУ.
Про це він повідомив за результатами переговорів з Україною з відповідного питання.
Він також повідомив, що на переговорах в Києві обговорили основні аспекти, пов'язані з катастрофою, а також питання цивільної авіації, безпеки, військової, кримінальної та судової юрисдикції.
Бахарванд також розповів про судовий процес.
Дипломат нагадав, що Іран прийшов до висновку, що "цей трагічний інцидент стався в результаті людської помилки".
Бахарванд підкреслив, що "політизація спеціалізованих питань завдасть шкоди всім".
Нагадаємо, третій раунд переговорів України і Ірану відбувся 2-3 червня в Києві.
Іран запропонував виплатити українським сім'ям загиблих в катастрофі МАУ компенсації в розмірі 150 000 доларів за кожного загиблого, проте Україна відкинула цю пропозицію.
Бахарванд підкреслив, що "політизація спеціалізованих питань завдасть шкоди всім".
Нагадаємо, третій раунд переговорів України і Ірану відбувся 2-3 червня в Києві.
Іран запропонував виплатити українським сім'ям загиблих в катастрофі МАУ компенсації в розмірі 150 000 доларів за кожного загиблого, проте Україна відкинула цю пропозицію.
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