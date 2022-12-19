В Ірані затримали актрису через висловлювання про протести

10:00 19 грудня Київ, Україна

Поліція Ірану затримала одну з найвідоміших актрис країни Таране Алідусті за "розповсюдження брехні" про протести, зумовлені загибеллю 22-річної Махси Аміні у вересні після затримання поліцією моралі за "неналежне носіння хіджабу".



Як повідомляє Time, актрису заарештували "за поширення хибних та спотворених матеріалів, розпалювання хаосу та підтримку антиіранських рухів".



Таране Алідусті опублікувала в соцмережах фотографію без хіджабу на знак солідарності з першою людиною, яка нещодавно була страчена за звинуваченнями в злочинах, нібито скоєних під час загальнонаціональних протестів.

"Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка спостерігає за цим кровопролиттям і не чинить жодних дій, є ганьбою для людства", - написала актриса в соціальних мережах.

При цьому державна агенція IRNA повідомила, що кілька інших іранських знаменитостей "були викликані до суду через публікацію провокаційного контенту". Алідусті була заарештована за те, що не надала "жодних доказів, що відповідають її твердженням".



8 грудня повідомлялося, що іранські силовики стратили першого демонстранта, 23-річного Мохсена Шекарі, затриманого під час масштабних протестів у країні, спричинених смертю Махси Аміні.