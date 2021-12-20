В Ірані стартували слухання справи про збитий літак МАУ

13:21 22 листопад Київ, Україна

Іранський військовий суд розпочав слухання справи про збиття військовими пасажирського літака рейсу PS752 на початку минулого року.



Про це повідомляє AP.



У засіданні взяли участь десять підозрюваних військовослужбовців різних рангів, сім'ї загиблих та адвокати, які представляють інтереси 103 позивачів. Судді заслухали заяви сторони потерпілих та призначили наступне засідання, дату якого оголосять пізніше.



Водночас на засіданні не було українського посла, адже, як пояснили Європейській правді в МЗС, Іран досі не надав у повному обсязі документи, про які просила Україна в рамках запиту про міжнародну правову допомогу.



Слухання стали першими у справі, яку відкрили понад 22 місяці тому. Про підозри військовослужбовцям розповіли тільки у квітні, через місяць після того, як влада Іраку оприлюднила фінальний звіт розслідування, де причиною катастрофи назвали зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що нібито призвело до помилки у зв'язку. Водночас автори звіту не назвали імені жодного відповідального за збиття.



Після публікації звіту українське МЗС назвало його "збірником маніпуляцій", а ООН стверджувала, що Іран приховує обставини катастрофи.



Минулого року офіційне агентство новин ісламської республіки повідомляло, що уряд країни доручив виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з жертв катастрофи. Гроші планували виплатити до перших роковин збиття, тобто 8 січня 2021 року. Однак, як пояснювали в українському МЗС, ця пропозиція була відкинута, адже сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням.



Раніше правозахисники розповідали, що іранська влада погрожувала рідним загиблих у катастрофі.



Нагадаємо, що український літак регулярного рейсу PS752, що прямував з Тегерана до Києва, розбився в Ірані на початку минулого року. Судно зникло з радарів на шостій хвилині після зльоту. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей: усі пасажири та члени екіпажу. Іранські військові повідомляли, що "ненароком" збили літак.



За рік, що минув із трагедії, українські правоохоронці провели понад двісті процесуальних та слідчих дій, а також направили 18 запитів щодо міжнародної правової допомоги до інших країн. Україна розглядає п'ять версій подій, які могли призвести до авіакатастрофи, проте їхній зміст – таємниця слідства.