В Ірані спростували використання рф їхнього супутника для шпигунства

10:19 08 серпня Київ, Україна

Іранська космічна агенція спростувала повідомлення про можливе використання росією супутника "Хайям" для шпигунства за Україною.

Стверджується, що центр управління роботою супутника перебуватиме на території Ірану, і всі команди, пов'язані з його контролем та експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску виконуватимуться іранськими фахівцями.
"Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності», – запевнили в агентстві.
Також зазначено, що відправлення команд та отримання інформації з цього супутника "здійснюється повністю зашифрованим алгоритмом".
 
Нагадаємо, 9 серпня на замовлення Ірану росія планує відправити на орбіту розвідувальний супутник «Хайям». Газета The Washington Post повідомила, посилаючись на західні розвідслужби, що Хайям має значно розширити можливості Тегерана зі шпигунства за військовими об'єктами на Близькому Сході. Проте перед цим, повідомляло видання, москва мала намір використати космічний апарат для спостереження за українськими збройними силами.