В Ірані спростували використання рф їхнього супутника для шпигунства

10:19 08 серпня Київ, Україна

Іранська космічна агенція спростувала повідомлення про можливе використання росією супутника "Хайям" для шпигунства за Україною.



Стверджується, що центр управління роботою супутника перебуватиме на території Ірану, і всі команди, пов'язані з його контролем та експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску виконуватимуться іранськими фахівцями.

"Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності», – запевнили в агентстві.

Також зазначено, що відправлення команд та отримання інформації з цього супутника "здійснюється повністю зашифрованим алгоритмом".