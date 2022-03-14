В Ірані схвалили використання власної вакцини від коронавірусу

07:10 15 червня Київ, Україна

Брак COVID-вакцин в світі спонукає країни з розвиненою фармацевтичною індустрією розробляти власний варіант препарату. За повідомленням агентства The Associated Press, свою вакцину розробили в Ірані. Влада Ірану схвалила екстрене використання першої вакцини від коронавірусної інфекції вітчизняного виробництва COVIran Barekat.

За його даними, в основі згаданого препарату - неактивний вірус, який розробила іранська фармацевтична компанія Shifafarmed. Перші дослідження безпеки та ефективності вакцини почалися в кінці грудня минулого року.

Відзначається, що на такий крок регулятор країни пішов через проблеми, пов'язані з імпортом COVID-вакцин. Як заявили в Тегерані, масовій вакцинації іранських жителів перешкоджали американські санкції.

AP інформує, що Іран є найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країною Близького Сходу, яка тепер зможе наростити темпи прищепної кампанії.

Нагадаємо, в квітні стало відомо, що в Ірані почалося серійне виробництво власної COVID-вакцини. До вересня влада має намір виготовити більше ніж 30 мільйонів доз.