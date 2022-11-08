В Ірані назріває конфлікт через використання росією безпілотників у війні в Україні - The Guardian

08:03 08 листопада Київ, Україна

В Ірані розпочався внутрішній розкол через постачання смертоносних безпілотників у росію для використання в Україні: відомий консервативний священнослужитель країни Масіх Мохаджері заявив, що росія є явним агресором у цій війні і постачання має бути припинено.



Про це повідомляє The Guardian.



Колишній посол Ірану в москві також натякнув, що в міністерстві закордонних справ, можливо, не знали всієї правди про домовленості іранських військових та кремля.



Іран більше двох місяців заперечував, що продав безпілотники росії, незважаючи на те, що ці дрони відкрито атакували інфраструктуру України. Кілька днів тому Іран все ж таки заявив, що поставив невелику кількість безпілотників у рф, але нібито перед початком війни. Це пояснення було відкинуто США та Україною.



Масіх Мохаджері на першій сторінці газети Jomhouri-e-Islami виділив три речі, які мав зробити уряд Ірану: порадити стороні, яка розпочала війну, тобто росії, дотримуватися міжнародних норм, що забороняють зазіхання на територію інших країн; сказати росії на початку війни, що вона не мала права використовувати в Україні безпілотники, надані Іраном; підтримувати міцніші відносини з Україною.



Звертаючись до міністра закордонних справ Ірану, він додав: "Чому ви не заявили росії після початку війни в Україні, що вона не має права використовувати іранські безпілотники у війні в Україні? Крім того, чому ви відкрито не засудили росію за початок війни і чому ви не доклали подвоєних зусиль для посередництва між двома сторонами, щоб покласти край цій зловісній війні?".

Мохаджері вважає, що уряд Ірану ще має час для того, щоб змінити свою позицію щодо війни проти України.

"Не варто складати всі яйця в російський кошик. Найменше, що Іран міг би зробити щодо війни в Україні, – провести спочатку переговори з обома сторонами, сформувавши посередницький комітет, щоб переконати їх погодитися на припинення вогню та припинення війни", – наголосив редактор.

Після цього позицію Мохаджері та його критичні зауваження підхопили й інші іранські газети.