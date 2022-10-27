В Ірані наростають протести

19:09 27 жовтня Київ, Україна

Вночі 27 жовтня в Ірані пройшла одна із найбільших акцій протесту з моменту спалаху антиурядових демонстрацій шість тижнів тому.



Про це повідомляє ВВС.



Повідомляється, що десятки тисяч людей вийшли на вулиці у всіх великих містах. Ескалація сталася після того, як поліція відкрила вогонь по протестувальниках, які відзначали 40 днів від дня смерті Махси Аміні, яка померла після затримання поліцією за нібито "неналежне носіння" хіджабу.



Норвезька організація захисту прав людини в Ірані стверджує, що щонайменше 234 протестувальники, серед яких 29 дітей, було вбито силами безпеки під час придушення акцій.



Сотні людей пройшли головною вулицею, скандуючи гасла, включаючи "Смерть диктатору".