В Ірані стратили ще одного учасника антиурядових протестів

В Ірані стратили другого учасника загальнонаціональних протестів, його звинуватили у "веденні війни проти Бога" та засудили до повішення.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Mizan.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Mizan.
Це вже друга страта, пов'язана з масовими антиурядовими протестами в Ірані. Ще одного демонстранта, Мохсена Шекарі, повісили 8 грудня через те, що він поранив ножем охоронця та заблокував рух на одній із вулиць Тегерана. Правозахисні групи заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися, а Сполучені Штати та їхні союзники засудили смертну кару.
Раніше правозахисна організація Amnesty International заявила, що іранська влада домагається смертної кари щонайменше для 21 людини в рамках фіктивних судових процесів, покликаних залякати учасників народного повстання, що охопило Іран.
За даними правозахисної іранської організації Iran Human Rights, станом на 7 грудня та з початку загальнонаціональних протестів в Ірані загинули щонайменше 458 осіб, у тому числі 63 дитини та 29 жінок.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі