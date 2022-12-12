В Ірані стратили ще одного учасника антиурядових протестів

15:01 12 грудня Київ, Україна

В Ірані стратили другого учасника загальнонаціональних протестів, його звинуватили у "веденні війни проти Бога" та засудили до повішення.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Mizan.

"Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений у (священному місті шиїта) Мешхед сьогодні вранці... Його засудили до смертної кари за "ведення війни проти Бога" після того, як він ударив ножем двох співробітників сил безпеки", - йдеться в повідомленні.

Це вже друга страта, пов'язана з масовими антиурядовими протестами в Ірані. Ще одного демонстранта, Мохсена Шекарі, повісили 8 грудня через те, що він поранив ножем охоронця та заблокував рух на одній із вулиць Тегерана. Правозахисні групи заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися, а Сполучені Штати та їхні союзники засудили смертну кару.



Раніше правозахисна організація Amnesty International заявила, що іранська влада домагається смертної кари щонайменше для 21 людини в рамках фіктивних судових процесів, покликаних залякати учасників народного повстання, що охопило Іран.



За даними правозахисної іранської організації Iran Human Rights, станом на 7 грудня та з початку загальнонаціональних протестів в Ірані загинули щонайменше 458 осіб, у тому числі 63 дитини та 29 жінок.