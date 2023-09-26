В Ірані до страти засудили чотирьох людей, які розповсюджували підроблений алкоголь

18:29 26 вересня Київ, Україна

В Ірані чотирьох людей засудили до страти за продаж підроблених алкогольних напоїв, через вживання яких на початку цього року загинули 17 людей.

Про це пише Bloomberg.



За словами представника судової влади країни Масуда Сеташеші, засуджені були визнані винними в низці отруєнь алкоголем у червні, в результаті яких 191 особа або осліпла, або була госпіталізована в провінції Альборз, на захід від Тегерана. Також 17 людей загинули через вживання контрафактного алкоголю.



Сеташеші також сказав журналістам, що кількох інших людей було засуджено до ув’язнення за поширення метанолу, високотоксичної речовини, яку часто додають до контрабандного алкоголю.



Згідно з ісламськими законами, в Ірані розпивання та продаж алкогольних напоїв заборонені та караються законом.