В Ірані через протести засудили до страти ще трьох людей

14:12 11 січня Київ, Україна

Судова влада Ісламської Республіки засудила до страти ще трьох осіб за звинуваченнями у вбивстві трьох співробітників сил безпеки під час масштабних протестів в Ірані.

BBC повідомляє , що судовий процес пов'язаний із справою про вбивство трьох офіцерів безпеки в Ісфахані: Салеха Мірхашмі Балтагі, Маджіда Каземі Шейха Шабані та Саїда Якубі Курдсафлі.

"Чоловіків засудили до страти за звинуваченням у "мохаребі" - або веденні "війни проти Бога", - повідомив судовий сайт новин Mizan Online.

7 січня стратили двох чоловіків — Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хоссейні, за звинуваченням у скоєнні злочинів під час масштабних протестів.



Після загибелі 16 вересня 22-річної курдської іранки Аміні після її арешту за порушення іранського дрес-коду для жінок, за цей час убили щонайменше 481 людину, у тому числі 64 неповнолітніх, а найближчим часом збираються стратити ще 109 протестувальників.



Список їхніх імен



Правозахисники підготували звіт, щоб показати, що випадки довільних арештів, тортур, сексуального насильства та масового винесення вироків по всій країні є не просто окремими випадками, а систематичною політикою уряду.



Якщо говорити про вбивства активістів, то їх зафіксували у 25 провінціях.



Водночас автори звіту не вносили до нього тих, хто помер за підозрілих обставин невдовзі після звільнення, наприклад, наклавши на себе руки. Правозахисники наголошують – зафіксовані ними цифри, ймовірно, демонструють лише меншу частину тієї кількості постраждалих внаслідок репресій влади людей. Після загибелі 16 вересня 22-річної курдської іранки Аміні після її арешту за порушення іранського дрес-коду для жінок, за цей час убили щонайменше 481 людину, у тому числі 64 неповнолітніх, а найближчим часом збираються стратити ще 109 протестувальників.Список їхніх імен публікує організація Iran Human Rights.Правозахисники підготували звіт, щоб показати, що випадки довільних арештів, тортур, сексуального насильства та масового винесення вироків по всій країні є не просто окремими випадками, а систематичною політикою уряду.Якщо говорити про вбивства активістів, то їх зафіксували у 25 провінціях.Водночас автори звіту не вносили до нього тих, хто помер за підозрілих обставин невдовзі після звільнення, наприклад, наклавши на себе руки. Правозахисники наголошують – зафіксовані ними цифри, ймовірно, демонструють лише меншу частину тієї кількості постраждалих внаслідок репресій влади людей.

В опублікованому списку переважно імена чоловіків, проте є й жінки, наприклад, 22-річна Мохса Махамаді та Біта Хагані. Першу силовики затримали за твіт про пророка.



Також у списку чимало підлітків: можна знайти імена 18-річних Фархада Нахаї та Мохаммада Фуладі, 17-річного Аболфазла Мехрі Хосейна Хаджілу та навіть 16-ти та 15-річних дітей – Мохаммада Рохшанді-Азада та Алі Рахшані-Асад.



Правозахисники кажуть, що всі вони позбавлені права на доступ до адвоката та справедливого суду.