В Ірані через "безпрецедентну спеку" 2 і 3 серпня оголосили вихідними

18:41 01 серпня Київ, Україна

В Ірані уряд через "безпрецедентну спеку" оголосив середу, 2 серпня, і четвер, 3 серпня, державними вихідними. Літніх людей, а також людей зі слабким здоров'ям, просять залишатися вдома.



Про це повідомляє Reuters.



Представник уряду Алі Бахадорі-Джахромі, якого цитують державні ЗМІ, заявив, що середа та четвер будуть вихідними днями. Водночас Міністерство охорони здоров'я повідомило, що лікарні буде переведено в режим підвищеної готовності.



Очікується, що у середу температура в Тегерані буде 39 градусів за Цельсієм.



Багато міст на півдні Ірану вже постраждали від надзвичайної спеки, зазначає агентство. Державні ЗМІ повідомили, що цього тижня температура у південному місті Ахваз перевищила 51 градус Цельсія.



В останні тижні хвилі спеки охопили значну частину земної кулі. Вчені пов'язують їх із зміною клімату, спричиненою людиною.