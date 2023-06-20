В Ірані 15 людей загинули від отруєння сурогатним алкоголем

16:00 20 червня Київ, Україна

У провінції Альборз на півночі Ірану сталося масове отруєння сурогатним алкоголем, внаслідок якого 182 особи постраждали, 15 загинули.

Про це 20 червня повідомило агентство ISNA.

"Станом на ранок вівторка кількість отруєних метанолом в Альборзі досягла 182. Наразі загинуло 15 людей. Ще п'ятеро перебувають у відділенні інтенсивної терапії", - зазначив президент Університету медичних наук провінції Шахрам Саяді.

Він додав, що 40 постраждалих потребували госпіталізації, їм надається необхідна допомога.



Правоохоронці з'ясовують, як він міг потрапити на ринок.

Варто зазначити, що виробництво, продаж та вживання алкоголю заборонено в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року.