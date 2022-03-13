В Іраку поблизу посольства США прогриміла серія вибухів

08:55 13 березня Київ, Україна

В Іраку було випущено кілька ракет в Ербілі на північному заході країни. Ракети впали поблизу консульства США.



Про це повідомляє The Jerusalem Post.



Як заявив губернатор Ербіля Омед Хошнав, у цьому районі впало кілька ракет. Він наголошує, що поки що невідомо, чи було метою американське консульство чи аеропорт у місті.



За даними Іракського інформаційного агентства (INA), під час нападу було чути 5 вибухів.



У соціальних мережах Про це повідомляє The Jerusalem Post.Як заявив губернатор Ербіля Омед Хошнав, у цьому районі впало кілька ракет. Він наголошує, що поки що невідомо, чи було метою американське консульство чи аеропорт у місті.За даними Іракського інформаційного агентства (INA), під час нападу було чути 5 вибухів.У соціальних мережах розповсюджують відео з місця події у цьому районі.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, внаслідок нападу повідомлень про поранених чи загиблих не було.



Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії – з Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) – силами ізраїльських ВПС минулого тижня.