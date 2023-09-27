В Іраку на весіллі згоріли живцем понад 100 людей

15:36 27 вересня Київ, Україна

Щонайменше 113 людей загинули і понад 150 отримали поранення внаслідок пожежі, що охопила весілля у північній провінції Ніневія в Іраку.
 
Про це повідомили місцеві чиновники та служби екстреної допомоги, пише Al Jazeera.

Громадянська оборона Іраку заявила, що за першими повідомленнями причиною пожежі міг бути феєрверк, який використовувався під час святкування.
"Попередня інформація вказує на те, що під час весілля використовувалися феєрверки, що викликало пожежу у залі", - йдеться у заяві органів цивільної оборони.
Кореспондент Al Jazeera Махмуд Абдельвахед розповів, що феєрверки є звичайною особливістю весільних святкувань в Іраку, і що близько 1000 осіб були присутні на святкуванні, коли спалахнула пожежа.

За словами Абдельвахеда, ймовірно, що спалахнув займистий матеріал, використаний для будівництва залу для проведення заходів. Громадянська оборона Іраку також повідомила про наявність збірних панелей у залі заходу, які були "дуже легкозаймистими та такими, що суперечать стандартам безпеки".
"Вогонь спричинив падіння деяких частин стелі через використання легкозаймистих недорогих будівельних матеріалів", - йдеться у заяві органів цивільної оборони.
Згідно з офіційними заявами, до місця пожежі федеральна влада Іраку та влада напівавтономного курдського регіону Іраку направила машини швидкої допомоги та медичні бригади.
Активісти пишуть у соціальних мережах, що в Іраку немає вогнегасників у громадських місцях та весільних залах. Ця трагедія "наголошує на неспроможності урядів Іраку в останні два десятиліття у всьому, крім корупції. Це рішучий заклик до негайних реформ безпеки та відповідального управління".