15:36 27 вересня Київ, Україна

Щонайменше 113 людей загинули і понад 150 отримали поранення внаслідок пожежі, що охопила весілля у північній провінції Ніневія в Іраку.

Про це повідомили місцеві чиновники та служби екстреної допомоги, пише Al Jazeera.



Громадянська оборона Іраку заявила, що за першими повідомленнями причиною пожежі міг бути феєрверк, який використовувався під час святкування.

"Попередня інформація вказує на те, що під час весілля використовувалися феєрверки, що викликало пожежу у залі", - йдеться у заяві органів цивільної оборони.

Кореспондент Al Jazeera Махмуд Абдельвахед розповів, що феєрверки є звичайною особливістю весільних святкувань в Іраку, і що близько 1000 осіб були присутні на святкуванні, коли спалахнула пожежа.



За словами Абдельвахеда, ймовірно, що спалахнув займистий матеріал, використаний для будівництва залу для проведення заходів. Громадянська оборона Іраку також повідомила про наявність збірних панелей у залі заходу, які були "дуже легкозаймистими та такими, що суперечать стандартам безпеки".

Більше ніж 100 mountains, 150 утриманих в місті в Irak wedding party. #Iraq #fire pic.twitter.com/QFeceqpCA3 — Himanshu Purohit (@Himansh256370) September 27, 2023

"Вогонь спричинив падіння деяких частин стелі через використання легкозаймистих недорогих будівельних матеріалів", - йдеться у заяві органів цивільної оборони.

Згідно з офіційними заявами, до місця пожежі федеральна влада Іраку та влада напівавтономного курдського регіону Іраку направила машини швидкої допомоги та медичні бригади.

Тимчасом, розслабляючий fire erupted протягом wedding party в Nineveh Province's Alhamdabya district in Iraq, в результаті понад 150 клопотів і шпильки of injuries. Цей жахливий випадок проливає світло на тривожну відсутність заходів безпеки в Іраку. Notably, вони не є ... pic.twitter.com/pkqyZICHd7 — Saad Murad (@saad_baber) September 27, 2023

Активісти пишуть у соціальних мережах, що в Іраку немає вогнегасників у громадських місцях та весільних залах. Ця трагедія "наголошує на неспроможності урядів Іраку в останні два десятиліття у всьому, крім корупції. Це рішучий заклик до негайних реформ безпеки та відповідального управління".