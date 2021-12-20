У Йорданії запобігли спробі державного перевороту

Як стало відомо, в Йорданії запобігли спробі державного перевороту. За повідомленням агентства The Washington Post, під арешт взято 20 вищих військових чиновників і керівників племен. Підозрюваного в підготовці перевороту колишнього наслідного принца Хамза бен Хусейна посадили під домашній арешт.
Хамза бен Хусейн записав відеозвернення, в якому заявив, що перебуває під домашнім арештом на тлі критики дій уряду.
Хамза бен Хусейн вважає уряд корумпованим і некомпетентним. Він додав, що ситуація "досягла такої точки, коли ніхто не може говорити або висловлювати думку з будь-якого питання і не бути зацькованим, заарештованим, замученим і не зіткнутися з погрозами".
40-річний принц - син покійного короля Хусейна бен Талала і його дружини королеви Нур, він єдинокровний брат короля Абдалли II. Пост наслідного принца Йорданії він займав з 1999 по 2004 рік. Зараз спадкоємцем престолу є 26-річний принц Хусейн бен Абдалла - старший син Абдалли II і королеви Ранії.
Тим часом в Офісі Президента України відреагували на події в Йорданії.
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