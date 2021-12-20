У Йорданії запобігли спробі державного перевороту

11:18 04 квітень Київ, Україна

Як стало відомо, в Йорданії запобігли спробі державного перевороту. За повідомленням агентства The Washington Post, під арешт взято 20 вищих військових чиновників і керівників племен. Підозрюваного в підготовці перевороту колишнього наслідного принца Хамза бен Хусейна посадили під домашній арешт.

Хамза бен Хусейн записав відеозвернення, в якому заявив, що перебуває під домашнім арештом на тлі критики дій уряду.

"Мене відвідав начальник генерального штабу йорданських збройних сил цього ранку. Він поінформував, що мені не дозволяється виходити на вулицю, спілкуватися з людьми або зустрічатися з ними, оскільки на тих зустрічах, де я був присутній, або в соціальних мережах за підсумками заходів з моєю участю була помічена критика уряду або короля", - наводить слова колишнього наслідного принца ТАСС.

Хамза бен Хусейн вважає уряд корумпованим і некомпетентним. Він додав, що ситуація "досягла такої точки, коли ніхто не може говорити або висловлювати думку з будь-якого питання і не бути зацькованим, заарештованим, замученим і не зіткнутися з погрозами".

40-річний принц - син покійного короля Хусейна бен Талала і його дружини королеви Нур, він єдинокровний брат короля Абдалли II. Пост наслідного принца Йорданії він займав з 1999 по 2004 рік. Зараз спадкоємцем престолу є 26-річний принц Хусейн бен Абдалла - старший син Абдалли II і королеви Ранії.

Тим часом в Офісі Президента України відреагували на події в Йорданії.