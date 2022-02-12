В Індонезії прокинувся вулкан Синабунг

В одній з провінцій Індонезії прокинувся потужний вулкан Синабунг. Стовпи диму і попелу, які викидає вулкан, досягали у висоту шести метрів.
Про це пише Volcano Discovery.
Потужне виверження відбулося в середу, 19 травня, близько п'ятої години ранку і тривало приблизно 11 хвилин.
Вибух також викликав пірокластичні потоки (гравітаційні масові потоки) на південно-східному схилі, досягнувши довжини не менш трьох кілометрів.
Місцева влада просить людей триматися від вулкана подалі, надягати захисні маски, виходячи з дому.
Активність вулкана залишається високою.
Потужне виверження відбулося в середу, 19 травня, близько п'ятої години ранку і тривало приблизно 11 хвилин.
Вибух також викликав пірокластичні потоки (гравітаційні масові потоки) на південно-східному схилі, досягнувши довжини не менш трьох кілометрів.
Місцева влада просить людей триматися від вулкана подалі, надягати захисні маски, виходячи з дому.
Активність вулкана залишається високою.
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