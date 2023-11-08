В Індонезії стався землетрус магнітудою 7,1 у морі Банда

12:23 08 листопада Київ, Україна

8 листопада стався землетрус магнітудою 7,1 у морі Банда, Індонезія, повідомляє Daily Sabah, посилаючись на дані Геологічної служби США.



Спочатку потужність землетрусу, який стався в середу, оцінили в 6,9 бала. Поки що не надходило попереджень про можливе цунамі внаслідок цієї події.



Землетрус був відчутний у місті Саумлакі на Танімбарських островах.



Індонезія часто піддається землетрусам через своє географічне положення в "вогненному кільці" Тихого океану, області високої сейсмічної активності, що тягнеться від Японії через Південно-Східну Азію до Тихоокеанського басейну.