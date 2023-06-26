В Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,2 бала

17:51 26 червня Київ, Україна

У північній частині Індонезії стався сильний землетрус із силою 5,2 за шкалою Ріхтера, за даними, наданими Геологічною службою США.



Епіцентр цього природного явища був зафіксований на відстані 58 км від міста Сіболга, яке знаходиться на північному заході Індонезії, на глибині близько 85,9 км.



Поштовхи у землі були зареєстровані о 13:12 за київським місцевим часом.



Згідно з інформацією, наданою VolcanoDiscovery, слабкі коливання могли бути відчутні на відстані до 120 км від епіцентру.



На цей момент немає інформації про постраждалих людей або про руйнування, завдані цим землетрусом.