В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4

10:32 02 листопада Київ, Україна

Землетрус магнітудою 6,4 стався у четвер, 2 листопада, у східній провінції Нуса-Тенгара в Індонезії.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.



Землетрус оцінили без потенційного цунамі. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 25 кілометрів та за 15 кілометрів від міста Купанг — столиці провінції Нуса-Тенгара. Землетрус був потужним у кількох містах провінції, проте дані про значну шкоду та збитки не надходили.



Відомо, що гості готелю Aston Hotel в індонезійському місті Купанг були в паніці, коли стався землетрус. Близько 100 гостей залишили свої номери та зібралися перед готелем. Але зараз більшість із них повернулися до своїх номерів, а в готелі немає пошкоджень.



Керівник Центру землетрусів та цунамі BMKG повідомив, що отримав дані про легкі ушкодження.



Індонезія розташована між так званим "Тихоокеанським вогненним кільцем" - зоною високої сейсмічної активності, що лежить на вершині кількох тектонічних плит.