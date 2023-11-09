В Індонезії виявили стародавню піраміду, яка може бути старшою від єгипетських

16:02 09 листопада Київ, Україна

В Індонезії виявили доісторичну піраміду Гунунг Паданг, приховану в пагорбі на острові Ява. Вчені припускають, що ця архітектурна пам'ятка може бути на тисячі років старша за єгипетські піраміди.

Про це повідомляє фінський громадський мовник Yle з посиланням на дослідження, що рецензується в Archeological Prospection.



Індонезійська дослідницька група використовувала низку методів, у тому числі радіовуглецеве датування, буріння та наземні зонди, щоб розкрити таємниці цієї споруди.



Гунунг Паданг місцевою мовою означає "гора просвітлення". Можливо, тут проводилися релігійні ритуали.



Вчені вважають, що Гунунг Паданг – це не природний пагорб, а пірамідальна споруда. Ядро піраміди, ймовірно, складається з андезиту чи охолодженої лави. Навколо неї додані шари кам'яних конструкцій.



Радіовуглецевий аналіз вказує на те, що найдавнішу частину споруди збудували під час останнього льодовикового періоду, десь між 25 000 та 14 000 роками до нашої ери. Отже, вік піраміди може досягати 27 000 років.



Якщо це припущення виявиться правдивим, то Гунунг Паданг — більш ніж на 20 000 років старший за єгипетські піраміди. Вона також буде на тисячі років старша за Гепеклі-Тепе, який побудували близько 9 000 років до нашої ери.



Хто і навіщо збудував Гудунг Паданг – невідомо. Якщо приблизна дата будівництва об'єкта є правильною, то піраміду створили ще до винаходу сільського господарства і за тисячі років до перших відомих цивілізацій.



За оцінками дослідників, будівельники мали бути наділені неабиякими навичками кладки ще за часів останнього льодовикового періоду. Це кидає виклик поширеній думці, що людська цивілізація та будівельні технології розвинулися лише у теплий період після льодовикового періоду.