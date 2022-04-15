В індійському штаті Уттар-Прадеш народився малюк з трьома головами

08:39 17 липня Київ, Україна

У звичайній індійській сім'ї на початку поточного тижня народилась абсолютно унікальна дитина. Її унікальність полягає в тому, що вона має три голови.
 
Про це повідомляє DailyStar.

Відзначається, що немовля народилося в індійському штаті Уттар-Прадеш, в результаті нормальної вагітності.

Дві додаткові голови з'єднані з задньою частиною "нормальної" голови немовляти і покриті волоссям.

Тепер його сім'я страждає від візитів численних паломників, які вважають незвичайне дитя втіленням Бога на Землі.

Дитина і його мати почуваються добре, їх виписали з пологового будинку.