В Індії спалах вірусу Ніпах, від якого немає ліків

20:24 12 вересня Київ, Україна

У південному індійському штаті Керала двоє людей померли від вірусу Ніпах, повідомило інформаційне агентство Press Trust of India.



Зазначається, що спалах небезпечної інфекції зафіксовано у районі міста Кожікоде.

"Дві смерті, зареєстровані в районі Кожікоде в Кералі, були викликані вірусом Ніпах. Відправлено групу експертів, щоб проаналізувати ситуацію і допомогти уряду штату", - наголосив міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія.

Родичі одного із загиблих госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії. За даними офіційних джерел, аналізи ще чотирьох осіб із Керали були відправлені до Національного інституту вірусології в Пуні для тестування на наявність смертельного вірусу.



Водночас влада стверджує, що підстав для паніки немає, оскільки всі ті, хто був у тісному контакті з померлим, перебувають у клініках.



Проте уряд штату радить громадянам використовувати маски як запобіжний засіб при виході на вулицю.



Вірус Ніпах вперше було виявлено 1998 року в Малайзії. З того часу спалахи захворювання періодично зустрічаються в Азії, зокрема в Індії.



Вірус викликає запалення мозку та тяжкі респіраторні прояви. Поки що від нього немає вакцини і 70% випадків захворювання закінчується летальним кінцем.



Вважається, що хворобу поширюють крилани – великі кажани, яких тут часто називають летючими лисицями.. Вони харчуються фруктами, зокрема манго, бананами, солодким соком пальм, і туди може потрапити їхня заражена слина.



Раніше випадки смерті від вірусу Ніпах у штаті Керала фіксувалися у 2018 та 2021 роках.