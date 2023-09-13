В Індії спалах вірусу Ніпах, від якого немає ліків

У південному індійському штаті Керала двоє людей померли від вірусу Ніпах, повідомило інформаційне агентство Press Trust of India.
Зазначається, що спалах небезпечної інфекції зафіксовано у районі міста Кожікоде.
Зазначається, що спалах небезпечної інфекції зафіксовано у районі міста Кожікоде.
Родичі одного із загиблих госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії. За даними офіційних джерел, аналізи ще чотирьох осіб із Керали були відправлені до Національного інституту вірусології в Пуні для тестування на наявність смертельного вірусу.
Водночас влада стверджує, що підстав для паніки немає, оскільки всі ті, хто був у тісному контакті з померлим, перебувають у клініках.
Проте уряд штату радить громадянам використовувати маски як запобіжний засіб при виході на вулицю.
Вірус Ніпах вперше було виявлено 1998 року в Малайзії. З того часу спалахи захворювання періодично зустрічаються в Азії, зокрема в Індії.
Вірус викликає запалення мозку та тяжкі респіраторні прояви. Поки що від нього немає вакцини і 70% випадків захворювання закінчується летальним кінцем.
Вважається, що хворобу поширюють крилани – великі кажани, яких тут часто називають летючими лисицями.. Вони харчуються фруктами, зокрема манго, бананами, солодким соком пальм, і туди може потрапити їхня заражена слина.
Раніше випадки смерті від вірусу Ніпах у штаті Керала фіксувалися у 2018 та 2021 роках.
Водночас влада стверджує, що підстав для паніки немає, оскільки всі ті, хто був у тісному контакті з померлим, перебувають у клініках.
Проте уряд штату радить громадянам використовувати маски як запобіжний засіб при виході на вулицю.
Вірус Ніпах вперше було виявлено 1998 року в Малайзії. З того часу спалахи захворювання періодично зустрічаються в Азії, зокрема в Індії.
Вірус викликає запалення мозку та тяжкі респіраторні прояви. Поки що від нього немає вакцини і 70% випадків захворювання закінчується летальним кінцем.
Вважається, що хворобу поширюють крилани – великі кажани, яких тут часто називають летючими лисицями.. Вони харчуються фруктами, зокрема манго, бананами, солодким соком пальм, і туди може потрапити їхня заражена слина.
Раніше випадки смерті від вірусу Ніпах у штаті Керала фіксувалися у 2018 та 2021 роках.
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