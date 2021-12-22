В Індії народилася дівчинка з двома головами

В індійському штаті Одіша на світ з'явилася дівчинка з двома головами і трьома руками.
Про це 11 квітня повідомив телеканал Odisha TV.
"Новонароджена дитина харчується двома ротами і дихає двома носами. По суті, це сіамські сестри-близнюки, у яких одне тіло з трьома руками і двома ногами", - заявив педіатр, доктор Дебашіс Саху.
Дитина з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину. Її перевезли в інститут педіатрії імені Сардара Валлабхаі Пателя в місто Каттак для спеціалізованого лікування.
"Новонароджена дитина харчується двома ротами і дихає двома носами. По суті, це сіамські сестри-близнюки, у яких одне тіло з трьома руками і двома ногами", - заявив педіатр, доктор Дебашіс Саху.
Дитина з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину. Її перевезли в інститут педіатрії імені Сардара Валлабхаі Пателя в місто Каттак для спеціалізованого лікування.
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