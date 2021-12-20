В Індії виявлено коронавірус з "подвійною мутацією"
11:45 24 березень Київ, Україна
Індійське Міністерство охорони здоров'я повідомило про виявлення на території країни нового штаму коронавірусу з так званою "подвійною мутацією".
"Хоча різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією були виявлені в Індії, вони не були виявлені в кількості, достатній для встановлення прямого зв'язку або пояснення швидкого збільшення випадків захворювання в деяких штатах", - йдеться в повідомленні.
Згідно з урядовими даними, кількість смертей від COVID-19 в Індії за попередні 24 години зросла до 275, що є максимальним показником в цьому році, досягнувши 160 441 летального випадку.
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