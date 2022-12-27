В Індії леопард напав на місцевих жителів

12:59 27 грудня Київ, Україна

Щонайменше 15 людей стали жертвами нападу леопарда на околицях міста Джорхат індійського штату Ассам. Серед постраждалих – працівники лісового господарства, діти та жінки. Самі інциденти почалися з 26 грудня. Про це повідомила місцева газета The Times of India.



Значна частина випадків сталася в районі кампусу Дослідницького інституту тропічних лісів (RFRI), розташованого на околиці міста Джорхат.



Представники лісового департаменту припускають, що тварина вторглася в кампус у пошуках їжі із сусіднього заповідника дикої природи Гіббон.



Вони також зазначили, що леопард часто змінював своє місцезнаходження, а у темний час доби забрів у сусідні села та почав нападати на місцевих мешканців.