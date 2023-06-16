В Індії автобус із паломниками зірвався в ущелину, є жертви

12:05 31 травня Київ, Україна

У контрольованому Індією регіоні Кашмір пасажирський автобус за нез'ясованих обставин зірвався у гірську ущелину. 10 людей загинули, 55 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Наголошується, що аварія сталася в районі Джаджар Котлі. За даними поліції, автобус перевозив паломників із Пенджабу до індуїстської
святині в Катрі у Кашмірі.
Високопоставлений представник місцевої поліції Чандан Колі повідомив ЗМІ, що всіх поранених було евакуйовано та доставлено до лікарні Державного медичного коледжу. При цьому частина поранених перебуває у критичному стані.

За словами Колі, в автобусі попередньо було більше пасажирів, аніж встановлено правилами безпеки.