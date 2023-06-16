В Індії автобус із паломниками зірвався в ущелину, є жертви

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Про це повідомляє агентство Сіньхуа.



Наголошується, що аварія сталася в районі Джаджар Котлі. За даними поліції, автобус перевозив паломників із Пенджабу до індуїстської У контрольованому Індією регіоні Кашмір пасажирський автобус за нез'ясованих обставин зірвався у гірську ущелину. 10 людей загинули, 55 отримали поранення.Про це повідомляє агентство Сіньхуа.Наголошується, що аварія сталася в районі Джаджар Котлі. За даними поліції, автобус перевозив паломників із Пенджабу до індуїстської

святині в Катрі у Кашмірі.

На довжині 10 людей були розбиті і 55 відкинуті, коли bus carrying Hindu pilgrims fell в gorge in India. https://t.co/E4zo7tqYSO pic.twitter.com/5bmY4AyfIK — Sky News (@SkyNews) May 30, 2023

Високопоставлений представник місцевої поліції Чандан Колі повідомив ЗМІ, що всіх поранених було евакуйовано та доставлено до лікарні Державного медичного коледжу. При цьому частина поранених перебуває у критичному стані.



За словами Колі, в автобусі попередньо було більше пасажирів, аніж встановлено правилами безпеки.