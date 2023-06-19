В Індії аномальна спека забрала життя 98 людей

09:47 19 червня Київ, Україна

Протягом останніх трьох днів 98 людей загинули в індійських штатах Уттар-Прадеш та Біхар через аномальну спеку.



Про це повідомляє агентство Xinhua.



Згідно зі звітами, в Уттар-Прадеш загинуло 54 людини через спекотну погоду, а в Біхарі - 44 людини. Більшість загиблих були старші 60 років, за інформацією місцевої влади.



Крім того, за останні три дні до районної лікарні міста Баллі (одного з районів, що найбільше постраждали від спеки) було госпіталізовано понад 400 осіб. Пацієнти страждали від лихоманки, задишки та інших ускладнень, пов'язаних з тепловим ударом.



За даними Індійського метеорологічного департаменту, у деяких регіонах країни температура повітря у п'ятницю та суботу досягала позначки 42,2 градуса Цельсія.