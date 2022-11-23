У Єрусалимі пролунали два вибухи, є загиблий та поранені

10:27 23 листопада Київ, Україна

У середу вранці в результаті двох вибухів на двох автобусних зупинках біля в'їзду в Єрусалим прогриміли вибухи, одна людина загинула і щонайменше 21 особа отримала поранення.

Поліція кваліфікувала вибухи як теракт , повідомляє The Jerusalem Post.

Один із вибухів пролунав о 07:05 за місцевим часом у районі Гіват-Шауль. Другий – прогримів о 07:35 у районі Рамот. Всіх постраждалих госпіталізовано, один із поранених помер у лікарні. Стан 4 поранених оцінюється як тяжкий.

Поліція підозрює, що вибухи викликали майже ідентичні вибухові пристрої з дистанційним підривом, залишені в сумках. Пристрої були набиті цвяхами.