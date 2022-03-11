У Хорватії розбився російський шпигунський безпілотник Ту-141

За повідомленнями західних військових оглядачів, ідентифіковано літак, який раніше впав у Хорватії.
Йдеться про російського шпигунського безпілотника Ту-141.
До Хорватії він перебував близько 40 хвилин у повітряному просторі Угорщини, куди він прилетів із Румунії.
У Хорватії до того, як впасти, дрон знаходився 7 хвилин.
До Хорватії він перебував близько 40 хвилин у повітряному просторі Угорщини, куди він прилетів із Румунії.
У Хорватії до того, як впасти, дрон знаходився 7 хвилин.
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