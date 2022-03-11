У Хорватії розбився російський шпигунський безпілотник Ту-141

13:10 11 березень Київ, Україна

За повідомленнями західних військових оглядачів, ідентифіковано літак, який раніше впав у Хорватії.

 
Йдеться про російського шпигунського безпілотника Ту-141.

До Хорватії він перебував близько 40 хвилин у повітряному просторі Угорщини, куди він прилетів із Румунії.

У Хорватії до того, як впасти, дрон знаходився 7 хвилин.
"Безпілотник, що впав у Хорватії, прибув з повітряного простору Угорщини, а туди - з Румунії", - заявив прем'єр Хорватії.
 