У Хорватії розбився російський шпигунський безпілотник Ту-141

13:10 11 березень Київ, Україна

За повідомленнями західних військових оглядачів, ідентифіковано літак, який раніше впав у Хорватії.

Йдеться про російського шпигунського безпілотника Ту-141.



До Хорватії він перебував близько 40 хвилин у повітряному просторі Угорщини, куди він прилетів із Румунії.



У Хорватії до того, як впасти, дрон знаходився 7 хвилин.