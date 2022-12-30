У Хорватії скасували офіційне використання сербської мови

11:59 30 грудня Київ, Україна

Міська рада Вуковара 29 грудня внесла зміни до статуту міста, скасувавши положення про офіційне використання сербської мови та кириличного письма.



Про це повідомляє "Балканський оглядач".



Двомовність передбачена хорватським законодавством для районів, де національна меншість становить понад 30% населення. Але за офіційними результатами перепису населення, проведеного 2021 року, у Вуковарі проживає 29,73% сербів. Відповідно, місцева влада більше не зобов'язана забезпечувати двомовність.



Як відомо, битва за Вуковар - місто на хорватсько-сербському кордоні, що тривала з 25 серпня по 18 листопада 1991 р., була найжорстокішою і найкривавішою битвою хорватської війни за незалежність.



Вуковар - як і вся Східна Славонія - повернувся під контроль Хорватії внаслідок мирної реінтеграції під егідою ООН у 1998 році. Місцеві серби, які не були причетні до військових злочинів, отримали можливість стати повноцінними громадянами Хорватії, чим значна частина їх і скористалася, залишившись жити у Вуковарі.



Невдовзі після приєднання країни до Європейського Союзу, восени 2013 року, у місті спробували запровадити норми національного мовного законодавства. Зокрема, на будівлі органів влади було встановлено двомовні – хорватсько-сербські, латино-кириличні таблички.



Але місцеві хорвати не змогли змиритися з поверненням написів сербською мовою. Спалахнули масові акції протесту, у яких взяли активну участь хорватські ветерани війни. Протестувальники розбили таблички з кирилицею, після чого місцева влада ввела обмеження на використання сербської мови з огляду на особливості новітньої історії міста. Зокрема, таблички із сербсько-кириличними написами не відновлювалися.