Під час обшуку на німецькій віллі олігарха Усманова знайшли чотири яйця Фаберже

19:46 23 вересня Київ, Україна

Поліція виявила чотири яйця Фаберже під час обшуку на віллі російського мільярдера Алішера Усманова на озері Тегернзе в Баварії. Наразі експерти встановлюють їхню справжність, повідомляє Der Spiegel.



Ювелірні вироби, якщо їх визнають справжніми, є надзвичайно цінними, пише видання. Проте точну їхню вартість важко назвати через рідкість. За різними оцінками, одне яйце може коштувати від $8 до $30 млн. У 2007 році «Ротшильдівське» яйце, виготовлене у 1902 році, було продано за $18,5 млн.



Обшуки на 24 віллах Усманова пройшли у рамках справи про відмивання грошей. Мільярдера також підозрюють в ухиленні від сплати податків. В рамках його справи слідчі працюють у федеральних землях Баварія, Баден-Вюртемберг, Шлезвіг-Гольштейн, а також у Гамбурзі.

Усманов включений до списків санкцій ЄС, США та Великобританії.



У липні американська влада виявила ще одне яйце Фаберже на борту заарештованої яхти російського олігарха. ЗМІ повідомляли, що йдеться про яхту Amadea, що прибула з Фіджі, яку пов'язують із сенатором Сулейманом Керимовим.



Монако заявила, що якщо прикрашене дорогоцінним камінням яйце буде визнане справжнім, воно стане одним з небагатьох, яке залишилося у світі і оцінюватиметься в мільйони доларів. Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако зазначила, що підтримує ідею конфіскації прибутку від заарештованих активів, можливо, для спрямування допомоги Україні. Конгрес США вже запросив повноваження на це.



Ювелір Карл Фаберже виготовляв дорогоцінні сувеніри у формі яєць із 1885 по 1917 роки. Його роботи пов'язують із найвідомішим замовником — російським імператорським будинком. У1885 році імператор Олександр III доручив ювеліру зробити одне з них у подарунок своїй дружині Марії. Це стало традицією наступні три десятиліття. Фаберже створив для імператорської сім'ї лише 50 яєць, і не всі вони збереглися до нашого часу.