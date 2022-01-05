В ході голосування в прямому ефірі Трамп отримав 2 399 голосів з 2400

24 серпня Республіканська партія США висунула чинного президента Дональда Трампа в якості кандидата на чергових виборах, які відбудуться в листопаді 2020 року.
Голосування делегатів з'їзду проходило в прямому ефірі. Трамп набрав необхідні для висунення 1276 голосів.
Ця процедура була скоріше формальна, так як за відсутності серйозної конкуренції Трамп виграв всі республіканські праймеріз і отримав 2 399 голосів партійного з'їзду з 2400.
Головним суперником Трампа на майбутніх виборах президента буде Джозеф Байден, офіційно затверджений кандидатом від Демократичної партії 19 серпня.
Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував можливість проголосувати поштою, яку ввели в США через епідемію коронавируса.
Голосування делегатів з'їзду проходило в прямому ефірі. Трамп набрав необхідні для висунення 1276 голосів.
Ця процедура була скоріше формальна, так як за відсутності серйозної конкуренції Трамп виграв всі республіканські праймеріз і отримав 2 399 голосів партійного з'їзду з 2400.
Головним суперником Трампа на майбутніх виборах президента буде Джозеф Байден, офіційно затверджений кандидатом від Демократичної партії 19 серпня.
Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував можливість проголосувати поштою, яку ввели в США через епідемію коронавируса.
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