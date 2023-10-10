Під час атаки ХАМАС убито понад 1000 осіб

18:36 10 жовтня Київ, Україна

Втрати після нападу палестинських терористів на Ізраїль 7 жовтня досягли 1000 осіб, понад 3400 отримали поранення. Внаслідок теракту загинули не лише ізраїльтяни. Терористи вбивали всіх без розбору.

Серед викрадених, поранених та вбитих є люди з усіх куточків світу:

США - 11 убитих

Канада - 1 убитий, 2 зникли безвісти/викрадені

Великобританія - більше 10 убиті, зникли безвісти / викрадені

Франція - 1 убитий, деякі зникли безвісти/викрадені

Австрія - 3 викрадених

Таїланд - 12 убитих, 11 зниклих безвісти/викрадені

Непал - 10 убитих

Німеччина — непідтверджена кількість убитих/зниклих безвісти громадян/викрадених

Росія - 1 убитий

Камбоджа - 1 убитий

Китай - Непідтверджена кількість убитих/поранених громадян

Бразилія - 3 травмованих

Парагвай - 2 вбиті, зникли безвісти/викрадені

Україна - 2 убитих

Мексика - двоє викрадених

Ірландія - 1 травмовано

Танзанія - 2 поранених

Аргентина - 7 убиті

Увечері 9 жовтня МОЗ Палестини повідомило про 687 загиблих у секторі Газа, серед них 140 дітей.