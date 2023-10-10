Під час атаки ХАМАС убито понад 1000 осіб

Втрати після нападу палестинських терористів на Ізраїль 7 жовтня досягли 1000 осіб, понад 3400 отримали поранення. Внаслідок теракту загинули не лише ізраїльтяни. Терористи вбивали всіх без розбору.
Серед викрадених, поранених та вбитих є люди з усіх куточків світу:
- США - 11 убитих
- Канада - 1 убитий, 2 зникли безвісти/викрадені
- Великобританія - більше 10 убиті, зникли безвісти / викрадені
- Франція - 1 убитий, деякі зникли безвісти/викрадені
- Австрія - 3 викрадених
- Таїланд - 12 убитих, 11 зниклих безвісти/викрадені
- Непал - 10 убитих
- Німеччина — непідтверджена кількість убитих/зниклих безвісти громадян/викрадених
- Росія - 1 убитий
- Камбоджа - 1 убитий
- Китай - Непідтверджена кількість убитих/поранених громадян
- Бразилія - 3 травмованих
- Парагвай - 2 вбиті, зникли безвісти/викрадені
- Україна - 2 убитих
- Мексика - двоє викрадених
- Ірландія - 1 травмовано
- Танзанія - 2 поранених
- Аргентина - 7 убиті
Увечері 9 жовтня МОЗ Палестини повідомило про 687 загиблих у секторі Газа, серед них 140 дітей.
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