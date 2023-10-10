Під час атаки ХАМАС убито понад 1000 осіб

18:36 10 жовтня Київ, Україна

Втрати після нападу палестинських терористів на Ізраїль 7 жовтня досягли 1000 осіб, понад 3400 отримали поранення. Внаслідок теракту загинули не лише ізраїльтяни. Терористи вбивали всіх без розбору.
 
Серед викрадених, поранених та вбитих є люди з усіх куточків світу:
  • США - 11 убитих
  • Канада - 1 убитий, 2 зникли безвісти/викрадені
  • Великобританія - більше 10 убиті, зникли безвісти / викрадені
  • Франція - 1 убитий, деякі зникли безвісти/викрадені
  • Австрія - 3 викрадених
  • Таїланд - 12 убитих, 11 зниклих безвісти/викрадені
  • Непал - 10 убитих
  • Німеччина — непідтверджена кількість убитих/зниклих безвісти громадян/викрадених
  • Росія - 1 убитий
  • Камбоджа - 1 убитий
  • Китай - Непідтверджена кількість убитих/поранених громадян
  • Бразилія - 3 травмованих
  • Парагвай - 2 вбиті, зникли безвісти/викрадені
  • Україна - 2 убитих
  • Мексика - двоє викрадених
  • Ірландія - 1 травмовано
  • Танзанія - 2 поранених
  • Аргентина - 7 убиті
Увечері 9 жовтня МОЗ Палестини повідомило про 687 загиблих у секторі Газа, серед них 140 дітей.