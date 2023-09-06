У Грузії завершилися навчання НАТО Agile Spirit

У Грузії на полігоні Вазіані офіційно завершилися багатонаціональні міжнародні військові навчання Agile Spirit 2023 року.
Про це повідомляє Перший канал Грузії.
За інформацією Міноборони Грузії, на церемонії закриття навчань до учасників звернувся міністр оборони країни Джуаншер Бурчуладзе.
Він наголосив на важливості міжнародних навчань, які сприяють зміцненню взаємної сумісності між військовими.
Міністр подякував головному стратегічному партнеру США за підтримку у плануванні та проведенні навчань та привітав учасників з успішним їхнім завершенням.
Як повідомлялося, Грузія вже одинадцятий раз прийняла багатонаціональні військові навчання «Твердий дух» (Agile Spirit 2023), метою яких є підвищення оперативної сумісності між Силами оборони Грузії, Об'єднаними силами США, силами союзників і партнерів на тактичному рівні, удосконалення та зміцнення оперативних можливостей при планування та проведення операцій у багатонаціональному середовищі.
У Agile Spirit 2023 взяли участь 22 країни – партнери та члени НАТО, три організації та 3600 військовослужбовців. Цього року до навчань вперше приєдналася Йорданія.
Серед країн-учасниць: Грузія, США, Туреччина, Велика Британія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Франція, Німеччина, Греція та інші.
За інформацією Міноборони Грузії, на церемонії закриття навчань до учасників звернувся міністр оборони країни Джуаншер Бурчуладзе.
Він наголосив на важливості міжнародних навчань, які сприяють зміцненню взаємної сумісності між військовими.
Міністр подякував головному стратегічному партнеру США за підтримку у плануванні та проведенні навчань та привітав учасників з успішним їхнім завершенням.
Як повідомлялося, Грузія вже одинадцятий раз прийняла багатонаціональні військові навчання «Твердий дух» (Agile Spirit 2023), метою яких є підвищення оперативної сумісності між Силами оборони Грузії, Об'єднаними силами США, силами союзників і партнерів на тактичному рівні, удосконалення та зміцнення оперативних можливостей при планування та проведення операцій у багатонаціональному середовищі.
У Agile Spirit 2023 взяли участь 22 країни – партнери та члени НАТО, три організації та 3600 військовослужбовців. Цього року до навчань вперше приєдналася Йорданія.
Серед країн-учасниць: Грузія, США, Туреччина, Велика Британія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Франція, Німеччина, Греція та інші.
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