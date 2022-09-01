У Грузії вимагають ввести візовий режим для громадян росії

08:31 18 серпня Київ, Україна

Два десятки правозахисних організацій звернулися до уряду Грузії з вимогою запровадити візовий режим для росіян.

Про це в середу, 17 серпня, пише портал Новини-Грузія.



Неурядові організації вважають, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну питання масового переїзду до Грузії громадян росії стало вкрай гострим. Вони вказують, що росіяни "можуть використати окуповану ними територію Грузії для виходу із складної економічної ситуації, яку створюють для росії санкції".



Автори заяви вважають, що "окупація, що триває, етнічні чистки, вчинені російською федерацією в Грузії, злочини проти людяності, безперервний конфлікт в Україні і часто підхід, що часто використовується - інтервенція в іноземну державу під приводом так званого "захисту власних громадян" - створює достатню підставу для запровадження візового режиму".



Вони також нагадують, що обмеження у правах громадян країни-окупанта чи ворожої держави є поширеною практикою та сумісне з міжнародно визнаними стандартами у галузі прав людини.



На цій підставі автори заяви вимагають "негайно встановити візовий режим для громадян росії та переглянути правовий статус тих, хто вже в'їхав на територію Грузії".