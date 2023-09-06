У Грузії стартували навчання Agile Spirit 2023 за участю партнерів НАТО

10:51 23 серпня Київ, Україна





Зазначається, що Грузія вже в одинадцяте приймає військові навчання Agile Spirit. Цього року беруть участь 22 країни-члени та партнери НАТО, три організації та 3600 військовослужбовців, у тому числі вперше Йорданія.



Країни-учасники військових навчань: Грузія, США, Туреччина, Великобританія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, У Грузії розпочалися міжнародні навчання Agile Spirit 2023 за участю 22 країн і партнерів НАТО , повідомили у Міністерстві оборони Грузії.Зазначається, що Грузія вже в одинадцяте приймає військові навчання Agile Spirit. Цього року беруть участь 22 країни-члени та партнери НАТО, три організації та 3600 військовослужбовців, у тому числі вперше Йорданія.Країни-учасники військових навчань: Грузія, США, Туреччина, Великобританія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина,

Італія, Йорданія, Латвія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія та Японія.

Організаціями-учасниками є: Багатонаціональна дивізія – Південний Схід (MND-SE), Бригада Литва-Польща-Україна (LITPOLUKR Brigade) та Багатонаціональний батальйон військової поліції НАТО (MNMPBAT NATO).



Офіційна церемонія відкриття відбулася на полігоні Спільного центру підготовки та оцінки НАТО-Грузія (JTEC).



Після офіційної церемонії відкриття грузинські та американські керівники навчань перемістилися до польового тактичного командного пункту та детально ознайомилися із запланованими діями.



Навчання проводить Західне командування сил оборони Грузії. Територія навчання Agile Spirit 2023 охоплює як східну, так і західну Грузію.

Цього року маневри Agile Spirit 2023 набули статусу міжвідомчих, оскільки батальйон Сил спеціальних операцій проводитиме зведене навчання з підрозділами держав-членів НАТО спільно з групами берегової охорони Департаменту охорони кордону.



Agile Spirit 2023 спрямований на підвищення оперативної сумісності на тактичному рівні між силами оборони Грузії, об'єднаними силами США, союзними та партнерськими силами, щоб удосконалити та зміцнити оперативні можливості при плануванні та виконанні операцій у багатонаціональному середовищі.