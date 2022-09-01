У Грузії пройдуть військові навчання за участю ЗС США та ще 20 країн

У вересні на військовій базі Вазіані поблизу Тбілісі пройдуть багатонаціональні військові навчання Noble Partner 2022 («Гідний партнер 2022»).
У навчаннях буде задіяно понад 2400 військовослужбовців із 21 країни, повідомило грузинське Міноборони.
Як уточнили в міністерстві, вперше в них візьмуть участь США, Японія та Швеція. Також на маневри прибудуть військові з Болгарії, Румунії, Молдови, Греції, Великої Британії, Туреччини, Словаччини, Норвегії, Угорщини, Литви, Азербайджану, Німеччини, Боснії та Герцеговини, Естонії та військовослужбовці багатонаціональної бригади Литви-Польші-України.
Метою навчань у Міноборони назвали «підвищення готовності та взаємосумісності між Грузією, США, регіональними партнерами та союзниками для забезпечення стабільного та безпечного середовища в регіоні Чорного моря». Маневри пройдуть у Грузії вшосте, керуватиме ними генерал Роланд Дзнеладзе.
Минулого тижня Міноборони Грузії повідомило, що до країни вже почала прибувати американська військова техніка, яка буде задіяна у навчаннях.
У навчаннях буде задіяно понад 2400 військовослужбовців із 21 країни, повідомило грузинське Міноборони.
Як уточнили в міністерстві, вперше в них візьмуть участь США, Японія та Швеція. Також на маневри прибудуть військові з Болгарії, Румунії, Молдови, Греції, Великої Британії, Туреччини, Словаччини, Норвегії, Угорщини, Литви, Азербайджану, Німеччини, Боснії та Герцеговини, Естонії та військовослужбовці багатонаціональної бригади Литви-Польші-України.
Метою навчань у Міноборони назвали «підвищення готовності та взаємосумісності між Грузією, США, регіональними партнерами та союзниками для забезпечення стабільного та безпечного середовища в регіоні Чорного моря». Маневри пройдуть у Грузії вшосте, керуватиме ними генерал Роланд Дзнеладзе.
Минулого тижня Міноборони Грузії повідомило, що до країни вже почала прибувати американська військова техніка, яка буде задіяна у навчаннях.
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