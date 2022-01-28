У Грузії стався вибух у багатоквартирному житловому будинку

На околиці Тбілісі в житловій п'ятиповерхівці на території військового поселення вибухнув балон з газом. Є постраждалі.
Про це повідомили в "Новини-Грузія".
За словами очевидців події, під час вибуху три людини, члени однієї сім'ї отримали пошкодження.
Як наголошується, в надзвичайних службах поки не підтвердили цю інформацію.
За словами очевидців події, під час вибуху три людини, члени однієї сім'ї отримали пошкодження.
Як наголошується, в надзвичайних службах поки не підтвердили цю інформацію.
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