У Грузії стався вибух у багатоквартирному житловому будинку

21:37 11 вересень Київ, Україна

На околиці Тбілісі в житловій п'ятиповерхівці на території військового поселення вибухнув балон з газом. Є постраждалі.
 
Про це повідомили в "Новини-Грузія".

За словами очевидців події, під час вибуху три людини, члени однієї сім'ї отримали пошкодження.

Як наголошується, в надзвичайних службах поки не підтвердили цю інформацію.
"Пожежі за вибухом не було. Зараз на місці працюють пожежники-рятувальники, мобілізована поліція", - йдеться в повідомленні.