У Грузії відкрився літній табір для українських дітей

17:41 26 червня Київ, Україна

У готельному комплексі Akhasheni wine and Spa Resort у Кахетії за організаційної підтримки Посольства Грузії в Україні та всебічної допомоги Державного молодіжного агентства Грузії відбулося урочисте відкриття літнього табору, призначеного для 46 українських дітей зі Львівської області.



Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці Посольства Грузії у соціальній мережі Facebook, вітальні слова та привітання були адресовані українським дітям високопоставленими гостями.



Серед них були заступник міністра культури, спорту та молоді Грузії, а також чинний голова державного молодіжного агентства, пан Іраклій Гівіашвілі, заступник голови парламенту Грузії та голова групи міжпарламентської дружби Грузія-Україна, пан Арчіл Талаквадзе, заступник міністра закордонних справ Грузії, а також депутат парламенту Грузії від Гурджаані, пан Давид Сонгулашвілі.

Під час офіційної церемонії тимчасовий повірений у справах України в Грузії пан Олександр Шульга зазначив, що у довоєнні часи діти з усієї України вирушали на літній відпочинок у сонячну та гостинну Херсонщину.



Там у них був доступ до теплих вод Азовського та Чорного морів біля Генічеська та Скадовська, а також вони могли насолоджуватися сонцем та фруктами у Лазурному та Залізному Порту, а Дніпро, що протікає поряд з Олешками, пропонував спортсменам та любителям активного відпочинку рекреаційні можливості.



Однак жорстока війна, розпочата агресивною росією, перервала ці плани, а терористичний акт російських військових, підрив Каховської ГЕС, призвів до екологічної катастрофи, наслідки якої проявлятимуться протягом довгих років.

Користуючись нагодою, український дипломат висловив подяку братньому грузинському народу, уряду Грузії та місцевим органам влади за надану підтримку та допомогу.



Він також висловив упевненість у тому, що після беззаперечної перемоги України усі діти, незалежно від національності, зможуть безпечно насолоджуватися відпочинком на обох берегах Дніпра, в українському Криму, а також на гостинній території Грузії в Абхазії та Цхінвальському регіоні.