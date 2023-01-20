У Грузії ексвійськовий убив п'ятьох людей і застрелився

Ексвійськовий армії Грузії в ніч на п'ятницю, 20 січня, застрелив з автоматичної зброї у місті Сагареджо з балкона своєї квартири п'ятьох громадян, а також поранив ще п'ятьох.
Про це повідомляє МВС Грузії.
За словами міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі, серед убитих - співробітник поліції, який брав участь у спецоперації з нейтралізації злочинця.
За словами міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі, серед убитих - співробітник поліції, який брав участь у спецоперації з нейтралізації злочинця.
За його словами, поліціянти зламали двері в квартиру стрільця і виявили його нерухоме тіло з раною голови, що кровоточить.
Крім того, поруч із трупом злочинця виявили кільця від гранати, тож були викликані сапери.
Грузинські ЗМІ зазначають, що стан поранених громадян тяжкий, але стабільний.
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