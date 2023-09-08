У Греції зросла кількість загиблих через шторм

12:10 08 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters.



Стихія викликала зсуви, зруйнувавши дороги, мости та десятки автомобілів, зазначає агентство.



Серед найбільш постраждалих районів – портове місто Волос, що оточує гірський район Пеліон та міста Кардиця та Трикала. Сильні опади пройшли через кілька днів після того, як згасла двотижнева лісова пожежа на півночі країни, яка, за словами влади, була найсильнішою за всю історію.



З вівторка, 5 вересня, по всій країні евакуювали 820 осіб, із них 750 – у регіоні Фессалія. Представник пожежної бригади розповів, що бригади швидкої допомоги за допомогою армії та берегової охорони використовували рятувальні човни, щоб дістатися постраждалих від шторму сіл у Кардиці, де глибина води була 2 метри.



Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відклав щорічну економічну промову, заплановану на ці вихідні. Він відвідає райони, які постраждали від зливи, що затопила будинки і зруйнувала ключову інфраструктуру, зокрема, стовпи електропередачі. У Греції збільшилася кількість загиблих через шторм "Даніел", який пронісся центральною частиною країни. Щонайменше шестеро людей загинули і більше шести вважаються зниклими безвісти.Про це повідомляє Reuters.Стихія викликала зсуви, зруйнувавши дороги, мости та десятки автомобілів, зазначає агентство.Серед найбільш постраждалих районів – портове місто Волос, що оточує гірський район Пеліон та міста Кардиця та Трикала. Сильні опади пройшли через кілька днів після того, як згасла двотижнева лісова пожежа на півночі країни, яка, за словами влади, була найсильнішою за всю історію.З вівторка, 5 вересня, по всій країні евакуювали 820 осіб, із них 750 – у регіоні Фессалія. Представник пожежної бригади розповів, що бригади швидкої допомоги за допомогою армії та берегової охорони використовували рятувальні човни, щоб дістатися постраждалих від шторму сіл у Кардиці, де глибина води була 2 метри.Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відклав щорічну економічну промову, заплановану на ці вихідні. Він відвідає райони, які постраждали від зливи, що затопила будинки і зруйнувала ключову інфраструктуру, зокрема, стовпи електропередачі.

"Абсолютним пріоритетом державного механізму зараз є порятунок та евакуація людей з постраждалих районів", - сказав на брифінгу спікер уряду Павел Маринакіс.

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європейський Союз обговорив із грецьким урядом мобілізацію підтримки країни з боку ЄС.



Про це фон дер Ляєн написала на платформі X, раніше відомій як Twitter.