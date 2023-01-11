У Греції пішов із життя останній король

06:58 11 січня Київ, Україна

Колишній та останній король Греції Костянтин II помер у віці 82 років у приватній лікарні в Афінах.



Про це у вівторок, 10 січня, газета Proto Tema.



Журналісти пишуть, що екс-монарх був у своєму будинку в Афінах, коли з ним стався інсульт. Сім днів йому надавали допомогу у реанімації столичної лікарні "Ігія". Поруч із ним була дружина Анна-Марія, діти та інші родичі.



За даними Proto Tema, причиною смерті стала поліорганна недостатність, коли виявляються уражені відразу кілька систем організму.



Костянтин II правив з 1964 по 1973 рік, доки монархія не була скасована на референдумі. 1974 року він пішов у відставку на тлі того, що близько 70% громадян Греції проголосували проти монархії. В останні роки життя колишній монарх проживав у Пелопоннесі та в Афінах.