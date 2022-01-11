У Греції скасовано заборону на здачу крові чоловіками-геями та бісексуалами

16:19 11 січень Київ, Україна

У Греції скасували заборону щодо донорства чоловіків, які перебувають у одностатевих відносинах, повідомляє видання Kathimerini.



Відповідний закон підписав глава Міністерства охорони здоров'я Греції Танос Плевріс.



Новий документ виключає гомосексуальні акти зі списку критеріїв донорства. Він набуде чинності після публікації в Урядовому віснику.



Попередній закон, ухвалений 1977 року, забороняв чоловіками-геями та бісексуалами донорство крові. Заборону вирішили переглянути у вересні цього року.



Греція залишалася однією з небагатьох країн, де діяла така заборона.



В Україні гомосексуальним людям дозволили бути донорами у квітні 2021 року. Також наприкінці листопада стало відомо, що в Україні буде створено реєстр донорів крові.



Заборона продовжує діяти у Китаї, Малайзії, Туреччині, Філіппінах, Хорватії, Словенії та Литві.