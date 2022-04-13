У Греції знайшли загублену усипальницю матері Олександра Македонського

19:10 14 липня Київ, Україна





Про це заявив почесний професор археології Афанасіос Бідас, передає видання Pontos News.



Довжина гробниці становить 22 метри. Поховання розташоване недалеко від стародавньої Підни і є найбільшою македонською усипальницею, виявленою на сьогодні. Останні дослідження показали, що вона була побудована в IV столітті до нашої ери. Археологи виявили на півночі Греції загублену усипальницю Олімпіади - матері Олександра III Великого.Про це заявив почесний професор археології Афанасіос Бідас, передає видання Pontos News.Довжина гробниці становить 22 метри. Поховання розташоване недалеко від стародавньої Підни і є найбільшою македонською усипальницею, виявленою на сьогодні. Останні дослідження показали, що вона була побудована в IV столітті до нашої ери.

"Навесні 316 року до нашої ери після драматичної семимісячної облоги міста Підна Олімпіада, дружина Філіпа II, здалася Кассандру, який судив її як зрадницю в інсценованому суді, не давши їй права на виправдання. Потім він убив її. Ймовірно, родичі з правлячого класу поховали її поруч зі своїми маєтками на території сучасного району Корінос", - пояснив Бідас.

На його думку, ключовим свідченням того, що поховання було жіночим, є похоронна мармурова посудина-осуарій. Він був орієнтований головою на схід, а так ховали тільки грецьких жінок з королівських сімей. Також на типове поховання членів королівських сімей вказує наявність відразу трьох внутрішніх похоронних камер.

Ще одним доказом своєї теорії Бідас вважає три епітафії, виявлені в 2019 році. Професор називає їх "каталітичним підтвердженням" того, що в гробниці Коріноса знаходиться прах Олімпіади.