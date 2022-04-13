У Греції знайшли загублену усипальницю матері Олександра Македонського

Археологи виявили на півночі Греції загублену усипальницю Олімпіади - матері Олександра III Великого.
Про це заявив почесний професор археології Афанасіос Бідас, передає видання Pontos News.
Довжина гробниці становить 22 метри. Поховання розташоване недалеко від стародавньої Підни і є найбільшою македонською усипальницею, виявленою на сьогодні. Останні дослідження показали, що вона була побудована в IV столітті до нашої ери.
Про це заявив почесний професор археології Афанасіос Бідас, передає видання Pontos News.
Довжина гробниці становить 22 метри. Поховання розташоване недалеко від стародавньої Підни і є найбільшою македонською усипальницею, виявленою на сьогодні. Останні дослідження показали, що вона була побудована в IV столітті до нашої ери.
На його думку, ключовим свідченням того, що поховання було жіночим, є похоронна мармурова посудина-осуарій. Він був орієнтований головою на схід, а так ховали тільки грецьких жінок з королівських сімей. Також на типове поховання членів королівських сімей вказує наявність відразу трьох внутрішніх похоронних камер.
Ще одним доказом своєї теорії Бідас вважає три епітафії, виявлені в 2019 році. Професор називає їх "каталітичним підтвердженням" того, що в гробниці Коріноса знаходиться прах Олімпіади.
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