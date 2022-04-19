У Греції заарештовано два російські нафтові танкери

Грецька берегова охорона перехопила два російські нафтові танкери біля берегів острова Евбея. Про арешт одного з них – судна Pegas – пише Kathimerini.
Представники берегової охорони сказали, що наказ про арешт корабля було видано органом боротьби з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо виконання санкцій, введених проти рф Євросоюзом через російське вторгнення в Україну.
Танкер Pegas під російським прапором прямував до берегів Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно. Однак через негоду та неполадки з двигуном судну довелося сховатися в бухті біля міста Карістос на півдні Евбеї. Там танкер був перехоплений береговою охороною. Її співробітники зазначають, що заарештовано лише судно, а не його вантаж, повідомляє Reuters.
На борту танкера перебувають 19 членів екіпажу. Як випливає із сервісу стеження за кораблями Marine Traffic, судно 9 квітня вийшло з турецького порту Мармара-Ереглісі. Судно керується компанією "ТрансМорФлот".
У тій же бухті Карістоса заарештовано російський танкер VF TANKER-2. Він залишив порт Пірей 17 квітня, прямуючи до російського Порт-Кавказу, але потім з невідомої причини змінив курс і прийшов у бухту Карістос, повідомляє FleetMon. Видання також зазначило, що танкер Pegas був придбаний росією в 2020 році, а до червня 2021 мав назву Perun.
8 квітня ЄС опублікував п'ятий пакет санкцій проти рф, ухвалених у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Серед введених суворих заходів була і заборона російським суднам заходити до портів 27 держав, що входять до Євросоюзу. Ця заборона почала діяти з 17 квітня. Винятки можливі лише для суден, що перевозять сільськогосподарську продукцію, продукти харчування чи гуманітарну допомогу.
У Єврокомісії підрахували, що в море ходять 2873 торгові судна з російським прапором, і всі вони потрапляють під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти обмеження, оскільки вони поширюються і на всі судна, які ходили під прапором рф на момент початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Танкер Pegas під російським прапором прямував до берегів Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно. Однак через негоду та неполадки з двигуном судну довелося сховатися в бухті біля міста Карістос на півдні Евбеї. Там танкер був перехоплений береговою охороною. Її співробітники зазначають, що заарештовано лише судно, а не його вантаж, повідомляє Reuters.
На борту танкера перебувають 19 членів екіпажу. Як випливає із сервісу стеження за кораблями Marine Traffic, судно 9 квітня вийшло з турецького порту Мармара-Ереглісі. Судно керується компанією "ТрансМорФлот".
У тій же бухті Карістоса заарештовано російський танкер VF TANKER-2. Він залишив порт Пірей 17 квітня, прямуючи до російського Порт-Кавказу, але потім з невідомої причини змінив курс і прийшов у бухту Карістос, повідомляє FleetMon. Видання також зазначило, що танкер Pegas був придбаний росією в 2020 році, а до червня 2021 мав назву Perun.
8 квітня ЄС опублікував п'ятий пакет санкцій проти рф, ухвалених у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Серед введених суворих заходів була і заборона російським суднам заходити до портів 27 держав, що входять до Євросоюзу. Ця заборона почала діяти з 17 квітня. Винятки можливі лише для суден, що перевозять сільськогосподарську продукцію, продукти харчування чи гуманітарну допомогу.
У Єврокомісії підрахували, що в море ходять 2873 торгові судна з російським прапором, і всі вони потрапляють під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти обмеження, оскільки вони поширюються і на всі судна, які ходили під прапором рф на момент початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі