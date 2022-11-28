У держдумі Росії пригрозили Киргизії

У держдумі пригрозили Киргизії "вступом на шлях України", якщо розпочнеться декомунізація та дерусифікація назви районів Бішкека.
Про це повідомила радіостанція з посиланням на заступника голови міжнародного комітету нижньої палати російського парламенту Світлану Журову.
Причиною загроз стало бажання політиків Киргизстану декомунізувати та дерусифікувати назви районів Бішкека. Зокрема, з такою пропозицією виступив речник парламенту республіки Нурлан Шакієв.
Російський політик назвала заяву Шакієва "першим кроком до повної відмови від російської мови" в Киргизстані та заявила, що "події в Україні теж починалися з цього".
Про це повідомила радіостанція з посиланням на заступника голови міжнародного комітету нижньої палати російського парламенту Світлану Журову.
Причиною загроз стало бажання політиків Киргизстану декомунізувати та дерусифікувати назви районів Бішкека. Зокрема, з такою пропозицією виступив речник парламенту республіки Нурлан Шакієв.
Російський політик назвала заяву Шакієва "першим кроком до повної відмови від російської мови" в Киргизстані та заявила, що "події в Україні теж починалися з цього".
За її словами, це питання, можливо, буде обговорюватися на найвищому державному рівні в Росії.. Журова заявила, що про заклики Шакієва доповять голові кремля володимиру Путіну, щоб він "зробив зауваження" президенту Киргизстану Садиру Жапарову.
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