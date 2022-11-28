У держдумі Росії пригрозили Киргизії

08:02 28 листопада Київ, Україна

У держдумі пригрозили Киргизії "вступом на шлях України", якщо розпочнеться декомунізація та дерусифікація назви районів Бішкека.



Про це повідомила радіостанція з посиланням на заступника голови міжнародного комітету нижньої палати російського парламенту Світлану Журову.



Причиною загроз стало бажання політиків Киргизстану декомунізувати та дерусифікувати назви районів Бішкека. Зокрема, з такою пропозицією виступив речник парламенту республіки Нурлан Шакієв.



Російський політик назвала заяву Шакієва "першим кроком до повної відмови від російської мови" в Киргизстані та заявила, що "події в Україні теж починалися з цього".

"Це, безперечно, порушить права російських людей у Киргизії, багато з яких там проживають. А потім наступний етап - школи, а потім ще якийсь, і буде, як у Грузії, коли молодь, на жаль, практично не розмовляє російською мову", - заявила вона.

За її словами, це питання, можливо, буде обговорюватися на найвищому державному рівні в Росії.. Журова заявила, що про заклики Шакієва доповять голові кремля володимиру Путіну, щоб він "зробив зауваження" президенту Киргизстану Садиру Жапарову.