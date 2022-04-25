15:34 25 квітня Київ, Україна





А найпрекрасніше в цьому новому законі про ворогів народу іноземних агентів без іноземного фінансування те, що в цей список будуть вносити і їхні родичі! І нашивки, і табори, і розстріли – все це ще чекає попереду. І сприйматися буде так само буденно



Про це йдеться в новому



«Іноземним агентом» автори законопроекту пропонують вважати тих, хто отримує підтримку з-за кордону або перебуває «під іноземним впливом в інших формах», а також веде хоча б один із таких видів діяльності: У наддержаві з туалетами на вулицях, де найбільші запаси газу та стільки ж негазифікованих регіонів, де надбагата держава та злиденне населення, іноземними агентами вважатимуться ті, хто не має іноземного фінансування. Включати до Реєстру почнуть тих, хто перебуває під «іноземним впливом».А найпрекрасніше в цьому новому законі про ворогів народу іноземних агентів без іноземного фінансування те, що в цей список будуть вносити і їхні родичі! І нашивки, і табори, і розстріли – все це ще чекає попереду. І сприйматися буде так само буденноПро це йдеться в новому законопроекті про «Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом», внесеному на розгляд Держдуми Росії.«Іноземним агентом» автори законопроекту пропонують вважати тих, хто отримує підтримку з-за кордону або перебуває «під іноземним впливом в інших формах», а також веде хоча б один із таких видів діяльності:

політична;

збір відомостей про військову та військово-технічну діяльність РФ;

поширення повідомлень та матеріалів для необмеженого кола осіб або участь у створенні таких повідомлень та матеріалів.

"Іноземним впливом" пропонується вважати надання підтримки іноземним джерелом (наприклад, іноземною державою, її органами влади, міжнародними організаціями) або надання їм впливу - "у тому числі шляхом примусу, переконання".



Для включення до реєстру вже не потрібно іноземного фінансування

З визначення «іноагента» випливає, що влада зможе наділити таким статусом тих, хто, на їхню думку, перебуває під «іноземним впливом» — і для цього не обов'язково отримувати іноземні гроші або будь-які інші види підтримки з-за кордону, як зараз.



Родичі "іноагентів" теж ризикують стати "іноагентами"

У законопроекті є поняття афілійованих осіб (його ввели до законодавства про «іноагентів» трохи раніше, для таких людей існує навіть окремий реєстр).

«Афілійовані особи включені до нового законопроекту, щоб ситуація з іноземними агентами була прозорішою. Адже дуже часто ті чи інші „іноагенти“, які отримують підтримку з-за кордону, вдавалися до допомоги посередників, які також фінансували політичну діяльність. Нам хотілося зробити зрозумілим, хто пов'язаний із цією особою», — йдеться у поясненні до законопроекту.

У самому законопроекті не прописано, хто може бути визнаний афілійованим з "іноагентами", але виходячи з "логіки", це може бути будь-хто, хто допомагає "іноагентам" вести таку діяльність, у тому числі й родичі.

Які ще нововведення пропонує законопроект

Заборонити «іноагентам» бути організаторами громадських заходів, вести викладацьку, просвітницьку, виховну діяльність для дітей, виробляти їм інформаційну продукцію, отримувати державні гранти та інвестувати у стратегічні підприємства РФ.

Блокувати сайти «іноагентів» на запит Мін'юсту при порушеннях — у тому числі за відсутності маркування.

Не оголошувати «іноагентами» державні органи та компанії, зареєстровані партії та релігійні організації.

Запровадити єдиний порядок виключення із реєстру «іноагентів». Серед можливих способів — смерть, ліквідація юрособи та перевірка Мін'юсту, яка покаже, що «іноагент» протягом року не отримував іноземної підтримки.

Автори законопроекту наполягають, що не йдеться про посилення існуючих «іноагентських» норм, а лише про їх уточнення.