У наддержаві з туалетами на вулицях, де найбільші запаси газу та стільки ж негазифікованих регіонів, де надбагата держава та злиденне населення, іноземними агентами вважатимуться ті, хто не має іноземного фінансування. Включати до Реєстру почнуть тих, хто перебуває під «іноземним впливом».
А найпрекрасніше в цьому новому законі про ворогів народу іноземних агентів без іноземного фінансування те, що в цей список будуть вносити і їхні родичі! І нашивки, і табори, і розстріли – все це ще чекає попереду. І сприйматися буде так само буденно
Про це йдеться в новому законопроекті про «Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом», внесеному на розгляд Держдуми Росії.
«Іноземним агентом» автори законопроекту пропонують вважати тих, хто отримує підтримку з-за кордону або перебуває «під іноземним впливом в інших формах», а також веде хоча б один із таких видів діяльності:
А найпрекрасніше в цьому новому законі про ворогів народу іноземних агентів без іноземного фінансування те, що в цей список будуть вносити і їхні родичі! І нашивки, і табори, і розстріли – все це ще чекає попереду. І сприйматися буде так само буденно
Про це йдеться в новому законопроекті про «Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом», внесеному на розгляд Держдуми Росії.
«Іноземним агентом» автори законопроекту пропонують вважати тих, хто отримує підтримку з-за кордону або перебуває «під іноземним впливом в інших формах», а також веде хоча б один із таких видів діяльності:
- політична;
- збір відомостей про військову та військово-технічну діяльність РФ;
- поширення повідомлень та матеріалів для необмеженого кола осіб або участь у створенні таких повідомлень та матеріалів.
"Іноземним впливом" пропонується вважати надання підтримки іноземним джерелом (наприклад, іноземною державою, її органами влади, міжнародними організаціями) або надання їм впливу - "у тому числі шляхом примусу, переконання".
Для включення до реєстру вже не потрібно іноземного фінансування
З визначення «іноагента» випливає, що влада зможе наділити таким статусом тих, хто, на їхню думку, перебуває під «іноземним впливом» — і для цього не обов'язково отримувати іноземні гроші або будь-які інші види підтримки з-за кордону, як зараз.
Родичі "іноагентів" теж ризикують стати "іноагентами"
У законопроекті є поняття афілійованих осіб (його ввели до законодавства про «іноагентів» трохи раніше, для таких людей існує навіть окремий реєстр).
Для включення до реєстру вже не потрібно іноземного фінансування
З визначення «іноагента» випливає, що влада зможе наділити таким статусом тих, хто, на їхню думку, перебуває під «іноземним впливом» — і для цього не обов'язково отримувати іноземні гроші або будь-які інші види підтримки з-за кордону, як зараз.
Родичі "іноагентів" теж ризикують стати "іноагентами"
У законопроекті є поняття афілійованих осіб (його ввели до законодавства про «іноагентів» трохи раніше, для таких людей існує навіть окремий реєстр).
У самому законопроекті не прописано, хто може бути визнаний афілійованим з "іноагентами", але виходячи з "логіки", це може бути будь-хто, хто допомагає "іноагентам" вести таку діяльність, у тому числі й родичі.
Які ще нововведення пропонує законопроект
- Заборонити «іноагентам» бути організаторами громадських заходів, вести викладацьку, просвітницьку, виховну діяльність для дітей, виробляти їм інформаційну продукцію, отримувати державні гранти та інвестувати у стратегічні підприємства РФ.
- Блокувати сайти «іноагентів» на запит Мін'юсту при порушеннях — у тому числі за відсутності маркування.
- Не оголошувати «іноагентами» державні органи та компанії, зареєстровані партії та релігійні організації.
- Запровадити єдиний порядок виключення із реєстру «іноагентів». Серед можливих способів — смерть, ліквідація юрособи та перевірка Мін'юсту, яка покаже, що «іноагент» протягом року не отримував іноземної підтримки.
Автори законопроекту наполягають, що не йдеться про посилення існуючих «іноагентських» норм, а лише про їх уточнення.
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