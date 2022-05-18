У держдумі запропонували зробити радянський прапор держпрапором росії

09:50 18 травня Київ, Україна

Так званий депутат держдуми від Криму Михайло Шеремет запропонував визнати прапор СРСР, який у росії називають прапором перемоги, новим державним прапором росії.



Він повторив кремлівські наративи про те, що під ним "діди воювали" під час Другої світової війни, а сьогодні під ним армія росії нібито "протистоїть неонацистам, які відродилися в Україні і довгі роки вміло приховували своє обличчя в західних країнах".

За словами Шеремета, західні країни наразі "оголосили війну" цьому прапору, забороняючи його.

Шеремет підкреслив, що пишається російським триколором, але вважає, що на нинішньому етапі розвитку росії, як ніколи актуальний прапор Перемоги, як символ супердержави, що "відроджується".

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