13:05 20 травня Київ, Україна





Наразі укладати військовий контракт можуть громадяни Росії від 18 до 40 років та іноземці 18–30 років. Картаполов пропонує дозволити укладати перший контракт тим, кому більше 40. У пояснювальній записці йдеться, що до цього віку фахівці набираються досвіду. Голова Комітету з оборони, депутат-єдинорос Андрій Картаполов вніс до Держдуми законопроект про відміну вікової межі для укладання першого військового контракту.Наразі укладати військовий контракт можуть громадяни Росії від 18 до 40 років та іноземці 18–30 років. Картаполов пропонує дозволити укладати перший контракт тим, кому більше 40. У пояснювальній записці йдеться, що до цього віку фахівці набираються досвіду.

«Для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки потрібні високопрофесійні фахівці. Досвід показує, що такими вони стають до 40-45 років»

Навіщо платити пенсію, якщо можна утилізувати всіх людей похилого віку на фронті? Нова федеральна програма пенсійного фонду діє.





