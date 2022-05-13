У Держдепі США визначилися зі спецпосланцем по "ПП-2", ним став колишній член наглядової ради "Нафтогазу"

07:06 10 серпня Київ, Україна

В результаті кадрових перестановок в Держдепартаменті США, спецпосланцем в питаннях енергетики призначений Амоса Хохштайн, який свого часу був незалежним членом наглядової ради "Нафтогазу України" і затятим противником будівництва "Північного потоку-2".

Про це написало Axios з посиланням на джерела.

У зв'язку з новим призначенням, Амосу Хохштейну доведеться відповідати за реалізацію угод США і Німеччини по "Північному потоку-2".



Видання зазначає, що Хохштайн був одним з головних ворогів газопроводу, який дозволить Росії доставляти газ до Європи в обхід України.



Співрозмовники Axios, знайомі з Хохштейном, були здивовані, що він погодився взяти на себе роботу, яка настільки суперечить його репутації і позиції, що трубопровід являє собою "екзистенційну кризу, з якою стикається Україна".



Хохштейн з 2014-го по 2017 рік працював спецпосланцем Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань і консультував тодішнього віцепрезидента Байдена по Україні.



У листопаді 2017 року Хохштайн став незалежним членом наглядової ради "Нафтогазу України". У жовтні 2020 року Хохштейн покинув наглядову раду "Нафтогазу", заявивши про політичний тиск на компанію.